Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Samstag zwischen 11.30 und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Oskar-von-Miller-Platz in Meckenbeuren gekommen. Vermutlich wurde die Tür eines roten Fahrzeugs gegen die Fahrertür der Geschädigten geschlagen, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 erbeten.