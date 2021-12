Fahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

In der Kemptener Straße in Isny ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, in dessen Folge eine Person verletzt wurde. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Renault missachtete laut Polizeibericht an der Stoppstelle aus der Dekan-Marquart-Straße kommend die Vorfahrt eines 21-Jährigen Audi-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der Audi-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und gab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Renault-Fahrer und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Da die Beteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machten, bittet die Polizei Zeugen, sich unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.