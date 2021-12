Fahrer versteckt sich vor der Polizei

Am Sonntag, gegen 02.15 Uhr, ist einer Polizeistreife des Polizeireviers Biberach in der Biberacher Straße in Mittelbiberach im Gegenverkehr ein Fiat mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Der Fahrer sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, jedoch versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen und fuhr mit seinem Fahrzeug in eine Seitenstraße. Die Streife verlor kurzzeitig den Sichtkontakt. Im Rahmen der Fahndung wurde das Auto in unmittelbarer Nähe im Hohlweg parkend festgestellt. Fußspuren im Schnee vom Fahrzeug weg führten die Streife an einen Holzstapel vor einem Gebüsch. Hinter dem Gebüsch versteckte sich der vermeintliche 42-jährige Fahrer. Bei der anschließenden Kontrolle konnten Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt werden. Tests bestätigten den Verdacht. Dem 42-Jährigen wurde in der Sana-Klinik eine Blutprobe entnommen.

Der Fahrer führte zudem noch eine kleine Menge Drogen mit sich. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits seit Jahren entzogen wurde. Gegen den 42-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie mehrere Strafverfahren eingeleitet.