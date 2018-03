Fahrer streift mit Transporter Auto und flüchtet

chlier (sz) - Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die der Fahrer eines weißen Transporters am Dienstag gegen 14.10 Uhr in der Laurastraße (K 7948) in Schlier begangen hat.

Laut Polizeibericht war die 79-jährige Fahrerin eines Nissan Qashquai in Richtung Weingarten gefahren, als ihr zwischen dem Laurahof und der Kläranlage der Unbekannte entgegenkam und ihr Fahrzeug streifte. Ohne anzuhalten, fuhr der Verursacher mit seinem weißen Transporter, bei dem es sich vermutlich um einen Mietwagen handelte, einfach weiter.