Fahrer stehen unter Alkoholeinwirkung

Ostrach (sz) - Zwei Fahrten unter Alkoholeinwirkung hat eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend festgestellt. Gegen 21 Uhr wurde in Ostrach ein 36-jähriger Autofahrer kontrolliert, dessen Atemalkoholtest über 0,8 Promille ergab. Etwa eine Stunde später musste sich ein 29-jähriger Autofahrer in Hohentengen testen lassen, bei ihm zeigte das Gerät über 0,7 Promille an. Beide Fahrer müssen nun mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

