Fahrer kommt von Straße ab und landet in Obstplantage

Eine nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr an der Einmündung Oberdorferstraße/Kanalstraße in Langenargen ereignet hat.

Ein 54 Jahre alter BMW-Lenker war laut der Polizei auf der Oberdorferstraße ortsauswärts unterwegs, als er in der Kurve vor der Einmündung nach links von der Fahrbahn abkam. Er beschädigte zwei Verkehrszeichen, überfuhr die Vorfahrtsstraße und kam an einem Betonstützpfeiler in der anliegenden Apfelplantage zum Stehen.

Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung und der Obstplantage mit jeweils mehreren Hundert Euro eher gering ausfällt, beläuft sich dieser an seinem Wagen auf rund 6000 Euro.