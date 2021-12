Fahrer kommt auf glatter Fahrbahn ins Rutschen

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 17 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Hopfensteige ereignet hat.

Ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer war laut der Polizei von Tettnang-Brünnensweiler in Richtung Siggenweiler unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet er auf abschüssiger, schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem Ford eines entgegenkommenden 66-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit wurden abgeschleppt.