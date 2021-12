Fahrer erfasst Fußgänger und flieht

Nachdem ein unbekannter Mercedes-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr in der Ravensburger Meersburger Straße das Weite gesucht hat und einen 21-Jährigen schwer verletzt zurückließ, ermittelt die Polizei Ravensburg und bittet um Hinweise.

Der 21-Jährige rannte den ersten Ermittlungen zufolge im Bereich der Jahnstraße bei Rotlicht über die Straße und wurde dabei vom anfahrenden Auto erfasst. Der unbekannte Fahrer, der mit einem schwarzen Mercedes, mutmaßlich C- oder E-Klasse mit Ravensburger Zulassung, unterwegs war, setzte seine Fahrt im Anschluss in Richtung Weststadt fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Dieser musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, sich unter Telefon 0751/8030 zu melden.