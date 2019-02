Fahranfängerin fährt gegen Straßenlaterne

Lindau (lz) - Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen eine Fahranfängerin. Die 18-Jährige hat zu spät einen Unfall bei der Polizei gemeldet.

Am Samstagmorgen wurde der Polizei eine beschädigte Straßenlaterne in der Gerhart-Hauptmann-Straße mitgeteilt. Zunächst war unklar, ob es sich um Vandalismus handelt oder ob die Laterne bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden war. Am Abend erschien dann eine 18-jährige Fahranfängerin bei der Polizei und meldete, dass sie am Vorabend einer Katze ausgewichen und darum mit ihrem Auto gegen die Laterne gefahren sei. Da die junge Frau weder unverzüglich den Geschädigten oder ersatzweise die Polizei verständigt hatte und die Unfallstelle verließ, ohne ihre Daten zu hinterlassen, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Den Sachschaden an der Laterne schätzen die Beamten auf etwa tausend Euro.