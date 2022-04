Fahnenschwinger auf Event in Luxemburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kißlegg - Am 26. und 27. März waren die Fahnenschwinger des Fanfarenzugs Kißlegg gemeinsam mit anderen Fahnenschwingern des Deutschen Fahnenschwinger Verbands (DFV) in Petingen in Luxemburg, um an der dortigen Kavalkade teilzunehmen. Im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 wurde der dortige Umzug in diesem Jahr in größerem Rahmen gefeiert, zu welchem der DFV eingeladen wurde.

Am Samstagabend war für alle ein gemeinsames Abendprogramm mit gemeinsamem Essen vorbereitet. Am Sonntag ging es, bei perfektem Wetter, zum großen Umzug, welcher von den insgesamt über 40 Fahnenschwingern angeführt wurde. Dies bot ein buntes Bild, da alle zu ihrer eigenen Uniform auch noch verschiedene Fahnen der europäischen Länder schwangen. Der Umzug führte einmal durch Petingen und war sehr gut besucht, sodass alle Teilnehmer des Umzugs von einer überragenden Stimmung der Zuschauer begrüßt wurden.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Gerhard Schlaich, Präsident des DFV, für die Organisation dieses großartigen Auftritts.