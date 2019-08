Fahndung nach Känguru erfolgreich

Die Polizei hat am Wochenende eine ungewöhnliche Fahndung durchgeführt.

Es habe schon einige ungewöhnliche Suchen gegeben: Ausgebüxte Kühe, Pferde oder gar mal einmal nach einem Schafsbock Hans hätten die Beamten schon gesucht. Auch einer Entenfamilie sei da schon mal über die Straße geholfen worden. Am Sonntagmorgen allerdings beteiligten sich die Ordnungshüter an der „Fahndung“ nach einem Känguru, das seine Bleibe verlassen hatte, um sich auf der Ostalb umzuschauen. Dieses Mal mit Happy End: „Das Beuteltier aus Down Under konnte eingefangen und wieder in sein Gehege zurückgebracht werden“, teilt die Polizei mit.