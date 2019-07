Fahndung: Mann bedroht Taxifahrerin mit Waffe und klaut ihr Auto

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.45 Uhr, wurde laut Polizei eine 42-jährige Taxifahrerin von einem Fahrgast mit einer Schusswaffe bedroht. Der Mann war in Bregenz in das Taxi gestiegen. Während der Fahrt in Hörbranz im Bereich Lochauerstraße 107 zog er schließlich eine Pistole und forderte Bargeld von der Fahrerin.

Danach nahm der bislang unbekannte Täter der 42-Jährigen die Fahrzeugschlüssel ab und flüchtete mit dem gestohlenen Taxi. Die Polizei konnte das Fahrzeug um 02.45 Uhr in der Lochauerstraße in Hörbranz sicherstellen. Der Täter ist weiterhin flüchtig.

Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung wurde um 03.15 Uhr wieder aufgelöst. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf den Täter.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 25 Jahre alt, schlank, kurze dunkle Haare und dunkler Teint, bekleidet mit hellem Hemd und dunklem Sakko. Ersprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise auf die Täterschaft werden an das Landeskriminalamt in Bregenz erbeten.