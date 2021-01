„Fähre-Urgestein“ Hans-Dieter May geht in den Ruhestand

Mit Hans-Dieter May ist Ende Dezember ein „Fähre-Urgestein“ in den Ruhestand gegangen. Der langjährige stellvertretende Leiter des Fährebetriebs kam vor mehr als 40 Jahren zu den Stadtwerken Konstanz. Viele Jahre war er Technischer Leiter des Fährebetriebs.

„Hans-Dieter May kannte jede technische Feinheit der Schiffe. Auf ihn war jederzeit Verlass“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Norbert Reuter. May begann als Kassier auf der Fährverbindung Konstanz-Meersburg. Schnell entwickelte er sich weiter zum Maschinisten und wechselte dann als Betriebselektriker in die Werkstatt. Mit viel Engagement absolvierte er laut Pressemitteilung die Meisterschule und stellte sein Wissen und seine Erfahrung weiter in den Dienst des Fährebetriebs. May übernahm viele Projekte in leitender Funktion und brachte sie voran. Der Bau des Fährschiffs „Kreuzlingen“ mit seinem dieselelektrischen Antrieb, die Einführung des ersten digitalen Handgeräts, die Einführung der Joystick-Steuerung, aber auch der Bau und Bezug des neuen Fährebetriebsgebäudes in Konstanz-Staad tragen alle seine Handschrift. Er hatte zudem die Projektleitung für das neue mit Gas betriebene Fährschiff, das er noch gerne in seiner aktiven Zeit in Betrieb genommen hätte.

Im Jahr 2000 wurde der langjährige Technische Leiter zum stellvertretenden Geschäftsbereichsleiter bestellt. Einige Jahre vertrat May zudem als Betriebsrat die Belange der Kollegen. Norbert Reuter: „Seine Kollegen haben ihn als sehr kompetente und immer hilfsbereite Persönlichkeit kennengelernt. Viele haben bis heute von seinem profunden Wissen profitiert, das er immer gerne verständlich weitergegeben hat.“ Nach mehr als 40 Jahren wurde May coronabedingt nur von einer sehr kleinen Runde in den Ruhestand verabschiedet.