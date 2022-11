Isny (sz) – Für viele junge Menschen ist Australien ein Sehnsuchtsort. Am Dienstag, 22. November, 20 Uhr gibt ein filmreif Spezial Gelegenheit, den roten Kontinent gemeinsam mit dem jungen Filmemacher Chris Hartung zu besuchen. Seine Dokumentation “Facing Down Under” erzählt auf ehrliche, inspirierende und faszinierende Art und Weise von seiner Reise quer durch Australien.

Mit dem Abi in der Tasche und seiner Kamera-Ausrüstung im Rucksack bricht der 19-jährige Bielefelder Chris Hartung 2019 nach Australien auf. Wie viele vor ihm will er das Land mit all seinen Facetten entdecken. Seine dabei entstandene, ursprünglich überhaupt nicht geplante Doku erzählt emotional und mit beeindruckender Bildersprache von seinem siebenmonatigen Work & Travel-Abenteuer, das durch Corona vorzeitig zu Ende ging. Der 82-minütige Film fängt einerseits die besondere Atmosphäre der Backpacker-Community ein und thematisiert andererseits die Schattenseiten des Systems. "Facing Down Under” zeigt die kleinen und großen Probleme, die eine Backpacking-Reise quer durch Australien für junge Menschen mit sich bringt, vermittelt aber auch wieviel Spaß ein Trip ins Ungewisse machen und wie man mit seinen Herausforderungen wachsen kann. Besondere Begegnungen und unglaubliche Geschichten an den entlegensten Orten inklusive.

Mit überwältigenden Bildern von Landschaft, Tierwelt und Menschen sowie frischen Ideen in der Umsetzung fesselt Chris Hartungs unfassbar ehrlicher Reisebericht bis zur letzten Sekunde. Im März 2021 gewann er beim jährlich in Moskau stattfindenden TRAVEL FILM International Film Festival in der Kategorie „Best Cinematography“ den ersten Preis.

Karten für das filmreif Spezial am Dienstag, 22. November, 20 Uhr sind im Vorverkauf zum Preis von 8,50 Euro bzw. 7,50 Euro (ermäßigt) in der Isny Info, bei der Buchhandlung Mayer in Isny und Neutrauchburg sowie direkt im Neuen Ringtheater Isny erhältlich. Die Programmkinoreihe des Kulturforums Isny e.V. in Kooperation mit der Buchhandlung Mayer und dem Neuen Ringtheater Isny wird unterstützt von Dethleffs, zebris, der Gärtnerei Gutmair, Optik Walzer und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG. Die Programmübersicht zur Reihe liegt an vielen Stellen aus und ist online unter www.isny.de/filmreif abrufbar.