Eine Fachtagung für Rinderhalter, veranstaltet vom Landratsamt Ostalbkreis, dem Milchviehberatungsdienst und dem Verein landwirtschaftliche Fachbildung, findet am kommenden Dienstag, 4. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im Gasthaus Kellerhaus in Oberalfingen statt. Unter anderem gibt es bei der Zusammenkunft Informationen zu den folgenden Themen: „Raus aus der Arbeitsfalle – effiziente Arbeitswirtschaft im Milchviehbetrieb“, „Hohe Lebensleistungen – Wie geht‘s?“ und „Biosicherheit in der Milchviehhaltung“.