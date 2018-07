Fachsenfeld bleibt ungeschlagen

Der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A I ist für die Clubs aus dem Aalener Raum sehr erfolgreich verlaufen. In der Kreisliga A II behielt Stödtlen die Tabellenführung. Neresheim siege in Söhnstetten mit 1:3.

Kreisliga A I: Hofherrnweiler II - Mögglingen 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Miske (65.), 2:0 Sergi (70.), 3:0 Miske (80.). In einem Spiel auf hohem Niveau siegte die Heimelf verdient.

Essingen II - Schechingen 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Marius Ebert (18.), 2:0 A. Kaminski (40.), 3:0 B. Liebhäußer (52.), 3:1 Krieger (65.), 4:1 F. Zeipert (67.), 5:1 A. Kaminski (77.). Die Essinger Schützen waren treffsicher.

Abtsgmünd - Hohenstadt 4:0 (3:0) . Tore: 1:0 Manega (2.), 2:0 Baur (5./FE), 3:0 Klingenmaier (25.), 4:0 Baur (60./FE). Abtsgmünd war die klar bessere Mannschaft. Res.: 1:3.

Kreisliga A II: Ellenberg - Pfahlheim 5:2 (2:0) . Tore: 1:0 Lechner (6.), 2:0 Knecht (28.), 3:0 Lechner (60.), 4:0, 5:0 Hieber (65., 72.), 5:1, 5:2 Gloning (79., 86.). In einer zerfahrenen Begegnung ging der VfB früh in Führung. Am Ende ruhten sich die Hausherren auf ihrer Führung aus.

FC Ellwangen - Dorfmerkingen II 2:1 (0:1) . Tore: 0:1 Rösch (30.), 1:1 Schultes (52./HE), 2:1 Pfitzer (66.). Ein tspannendes Spiel, in dem Ellwangen in der zweiten Hälfte für den großen Einsatz belohnt wurde. Fachsenfeld - Hüttlingen 4:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Hornisch (34./49.), 1:2 Volk (51.), 2:2 Merk (70./FE), 3:2 Bodenburg (78.), 4:2 B. Blum (90.). In der 70. Minute sah der Torwart der Gäste die rote Karte. Danach spielte nur noch Fachsenfeld. Res.:1:7.

DJK Aalen - Wört 1:4 (0:1) . Tore: 0:1 P. Lingel (45.), 0:2 Henkele (65.), 1:2 Hafner (75.), 1:3 Heide (79.), 1:4 St. Lingel (81.). In der ersten Hälfte hielten die jungen Aalener noch gut mit. Res.:2:2. Schwabsberg/Buch - Lippach 4:0 (1:0) . Tore: 1:0 Weber (41.), 2:0 Warzecha (53.), 3:0 Holl (59.), 4:0 Brunner (63.). Schwabsberg war über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Res.: 1:3.

Eigenzell - Dalkingen 0:3 (0:1) . Tore: 0:1 Diemer (39.), 0:2 Krön (74.), 0:3 Sperka (80.). Zu Beginn war die Begegnung ausgeglichen. Nach der Führung für Dalkingen lief bei Eigenzell nichts mehr zusammen. Res.: 2:0.

Tannhausen - Rosenberg 2:1 (1:1) . Tore: 0:1 Ebert (16.), 1:1 Weißenberger (17.), 2:1 B. Grimmeisen (73.). Auf das Führungstor von Rosenberg folgte im Gegenzug sofort der Ausgleichstreffer. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel. Benjamin Grimmeisen traf zum glücklichen Sieg für Tannhausen. Res.: 7:0.

Stödtlen - Viktoria Wasseralfingen 5:1 (4:0) . Tore: 1:0 Raab (4.), 2:0 Lutz (8.), 3:0 Raab (10.), 4:0 Gloning (29.), 4:1 Wild (55.), 5:1 Reeb (80.). Stödtlen erwischte einen tollen Start und lag nach zehn Minuten mit 3:0 vorn. Dann verwalteten die Gastgeber das Ergebnis.

Kreisliga A III: Söhnstetten - Neresheim 1:3 (1:2) . Tore: 0:1 Klein (15.), 0:2 Özcan (30.), 1:2 Kofler (45.), 1:3 Klein (80.). Die Zuschauer sahen ein echtes Spitzenspiel. Die Gäste dominierten die Partie und schossen sehenswerte Tore. Der Sieg für Neresheim war hochverdient.