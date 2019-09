Fachschule für Landwirtschaft öffnet ihre Türen

Der Landkreis Ravensburg feiert in diesem Jahr „150 Jahre Landwirtschaftliches Fachschulwesen im Landkreis“. Aus diesem Anlass lädt die Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg alle Interessierten und Freunde zu einem Tag der Offenen Tür am Sonntag, 22. September, in die Räume der Fachschule, Frauenstraße 4 in Ravensburg, ein.

Wie das Landratsamt mitteilt, ist die Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg seit ihrer Gründung im Jahr 1869 bis heute ein wichtiger Bestandteil der landwirtschaftlichen Fortbildung in Baden-Württemberg und gleichzeitig die älteste noch aktive Landwirtschaftliche Fachschule im ganzen Land. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Festgottesdienst in der Liebfrauenkirche. Nach dem gemeinsamen Gang ins Schulgebäude ist für 11.30 Uhr die offizielle Begrüßung im Zelt auf dem Parkplatz der Schule vorgesehen.

Neben verschiedenen Aktionen in den Klassenzimmern und einem Kinderprogramm sorgen die Landfrauen Ravensburg zusammen mit den Studenten für das leibliche Wohl. Musikalisch wird der Festtag von der Bauernkapelle Oberschwaben sowie dem Musikverein Königschaffhausen umrahmt. Parkmöglichkeiten bestehen im Parkhaus Rauenegg oder anderen städtischen Parkhäusern.