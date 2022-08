Fachexkursion führt in den Norden Deutschlands

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großer Spannung und Neugier traten 27 Studierende der Fachschule für Landwirtschaft in Ravensburg mit ihren Lehrern die Fachexkursion vom 27.06. bis 30.06.2022 ins 800 km entfernte Oldenburg (Niedersachsen) an. Das Ziel wurde von den Studierenden gewählt, um die Region und die Wirtschaftsweise ihrer Berufskollegen/innen in Norddeutschland kennenzulernen. Nicht zuletzt spielte auch die Neugier auf die Nordsee eine entscheidende Rolle.

Am Montagmorgen wurde die Fahrt in aller Frühe in Ravensburg gestartet. Der erste Stopp auf der Fahrt nach Oldenburg war der Biobetrieb Held im hessischen Birstein im Main-Kinzig-Kreis. Der reine Ackerbaubetrieb bewirtschaftet 35 Hektar Acker- und 6 ha Grünland und baut zudem Gemüse an. In der betriebseigenen Bäckerei werden zwei Mal in der Woche Brot und Brötchen gebacken, die u.a. auch in umliegenden Rewe-Märkten vermarktet werden. Nach einem sehr guten Frühstück konnten wir die Bäckerei und die angrenzenden Felder besichtigen. Während der interessanten Führung von den Herren Held Junior und Senior konnte man zwei überzeugte ökologisch wirtschaftende Landwirte erleben.

Am zweiten Tag besichtigten wir den Milchviehbetrieb Bünkemühle der Familie Derboven in Warpe in der Nähe von Nienburg (Weser). Die Familie bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit 500 Kühen und 600 ha Acker- und Grünland. Gemolken wird dreimal am Tag in einem Swing-Over-Melkstand bei einer Milchleistung von 13.000 Litern. Des Weiteren wird auf dem Betrieb auch noch eine Käserei mit Direktvermarktung und ein Hofcafé betrieben.

Der dritte Tag der Fachexkursion stand im Zeichen des Gemüseanbaus. Das Familienunternehmen Mählmann in Cappeln (Oldenburger Münsterland) baut Gemüse jeglicher Art an, reinigt und verpackt und liefert das Gemüse an einem Erzeugergroßmarkt. Der Betrieb bewirtschaftet eine vierstellige Hektarzahl und beschäftigt 180 Festangestellte und 800 Saisonarbeitskräfte. Bei einer Führung über das weitläufige Betriebsgelände konnten wir einen Einblick in den vielfältigen Betrieb bekommen.

Am letzten Tag der Reise besichtigten wir den Landmaschinenhersteller Krone in Spelle im Emsland (Niedersachsen). Krone stellt am Standort in Spelle hauptsächlich Futtererntetechnik her.