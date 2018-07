Facebook: SZ gibt Wangenern virtuelle Heimat

„Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn“ – Mehr als 100 Wangener treffen sich seit Montag in der Facebook-Gruppe mit diesem Namen – quasi zum Kaffeeklatsch 2.0.

Seit SZ-Redakteur Yannick Dillinger diese Gruppe gegründet hat, ist die Mitgliederzahl stetig nach oben geschossen. Das Bedürfnis nach Austausch unter den Bürgern scheint groß zu sein. Sie diskutieren über Banales und Wichtiges, sie stimmen ab über die beste Pizzeria oder den leckersten Bäcker, sie tauschen Erinnerungen aus.

Die Schwäbische Zeitung gibt den Wangenern eine virtuelle Heimat. In dieser Gruppe treffen sie Gleichgesinnte, reden zwanglos über den neusten Klatsch in Wangen, sagen, was ihnen gefällt und was nicht. Auffallend schon jetzt: Sich persönlich zu kennen ist keine Voraussetzung für regen Austausch via Facebook. Ständig wird kommentiert oder „geliked“. Kaum eine Hinterlassenschaft auf der Pinnwand bleibt ohne Reaktion. Nicht immer muss es das tiefschürfende Thema sein, das auf die Pinnwand geschrieben wird. Der erste Beitrag überhaupt komplettierte den Gruppennamen mit „wenn du beim durch die Fußgängerzone laufen von einem Brunnen angespuckt wirst“. Es sind diese kleinen Schmonzetten, die den Gruppenmitgliedern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern sollen. Es geht nicht nur um harte News. Die Leute, die ausschließlich das wollen, sind auf www.facebook.de/schwaebische.allgaeu richtig. Dort verlinkt die SZ in Echtzeit die aktuellsten Nachrichten aus der Region.

Wer aber den zwanglosen Plausch sucht, der ist auf „Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn“ richtig. Baden Sie in Nostalgie, sagen Sie, was für Sie typisch Wangen ist. Leben Sie schon jahrelang in einer anderen Stadt, interessieren sich aber noch immer dafür, was in Ihrer Heimat geschieht? Treten Sie der Gruppe bei und bleiben Sie auf dem Laufenden! Die SZ bildet in ihrem Printprodukt in unregelmäßigen Abständen ab, was Wangen bewegt – im Netz. Der virtuelle Kaffeeklatsch findet Einzug in die reale Zeitung.

Mitglied werden ist ganz einfach: Im Suchfeld bei Facebook „Du weißt, dass du aus Wangen bist, wenn“ eingeben und auf der Seite die Mitgliedschaft beantragen.