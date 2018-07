Facebook lässt Werbekunden Mitglieder-Einträge nutzen

New York (dpa) - Wer bei Facebook ein Produkt oder ein Unternehmen erwähnt, kann sich künftig in der Rolle eines unbezahlten Werbebotschafters wiederfinden. Das Online-Netzwerk stellte den neuen Dienst „Sponsored Stories“ vor. Dabei können Unternehmen dafür sorgen, dass z.B. „Gefällt mir“-Einträge in ihren Filialen gut sichtbar als Werbung auf der Website zu sehen sind. Die Einblendung bekommen nur die Facebook-Freunde eines Nutzers zu sehen - also diejenigen, denen die Informationen sowieso zugegangen sind.