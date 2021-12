Wegen Facebook-Post: Impfgegner verleumden Optiker

Die Konsequenzen von Posts auf Facebook nach einer Demonstration auf Facebook hat Max Nerlich zu spüren bekommen. Zettel mit seinen von Schimpfworten durchzogenen schriftlichen Äußerungen kursierten in Bad Saulgau. Seine Wortwahl bedauert Nerlich heute, seine Aussage in der Sache nicht.

„Ich habe den Post am Sonntag nach dem Frühstück auf dem Handy geschrieben“, sagt der 48-jährige Geschäftsmann, der Augenoptik Nerlich in der Hauptstraße in Bad Saulgau führt. Noch einmal habe er es durchgelesen, habe „aber nur nach Rechtschreibfehlern“ geschaut. Seine Freundin habe den Text gelesen, als er schon gesendet war - und Bedenken geäußert. Da war’s schon zu spät.

Der von Nerlich abgesetzte Text bezog sich auf einen auf Facebook erschienen Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ über eine Demonstration gegen die Impfpflicht in Biberach. Den Ablauf der unter Auflagen genehmigten Protestaktion beschreibt der Biberacher Polizeidienstleiters Stefan Prießner danach so.

Impfgegner tragen bei Demonstration Judensterne

„Die ganze Situation war so aggressiv – das habe ich in Biberach bis dato noch nicht erlebt.“ Mehrere Teilnehmer haben dem Bericht der Zeitung zufolge fünfzackige gelbe Sterne mit der Aufschrift „ungeimpft“ getragen.

Max Nerlich griff zum Handy und kommentierte die Vorkommnisse mit Worten, die er heute bereut, schreibt über das „intelligenzlose Assipack“, benutzt das Wort „Gesockse“, dem man die pandemische Lage verdanke, in dem man sich befinde.

„Ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich verallgemeinert habe“, so Nerlich. Es gebe Menschen, die sich aus gutem Grund nicht impfen lassen oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten. Die Reaktion aus seine Aussagen - positive wie negative - erreichte den Geschäftsmann aber nicht nur über Facebook.

Einen Ausdruck seines Posts waren in der Nach zum Montag an Fenster von Geschäften gehängt worden. Auch in Briefkästen landete solche Zettel. Allerdings: Den Zusammenhang mit der Demonstration in Biberach ist auf diesem Ausdruck nicht mehr erkennbar. Die Aufmachung des Zettels zeigt: Der Urheber oder die Urheberin hat es auf die Person abgesehen.

Dabei bleibt der Augenoptiker bei seiner Meinung: „Die bisherigen Corona-Maßnahmen sind viel zu lax. Aus meiner Sicht müsste überall 2G gelten“, so Max Nerlich im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei ist sein Geschäft „Grundversorger“ eingestuft und damit von diesen Beschränkungen ausgenommen. Aber auch hier möchte Nerlich die 2G-Regelung. „Klar, das wäre dann die Impfpflicht durch die Hintertür.“

Darum ärgert sich der Optiker so über die Impfgegner

Nachgedacht hat Max Nerlich auch darüber, „weshalb bei mir in diesem Fall die Zündschnur so kurz war“. Symbole der Judenverfolgung bei solchen Protesten zu zeigen sind für ihn immer schon ein rotes Tuch gewesen.

Seine Urgroßmutter Erika Geck-Heymann hat einen Platz als „Gerechte“ in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Sie hat in den Niederlanden Juden vor der Verfolgung durch die Nazis versteckt.