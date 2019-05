Fabian Schneider siegt auch in Sindelfingen

Bei den 25. Internationalen Sindelfinger Swimming Championships (ISSC) ist der 1. SC Ravensburg mit 17 Schwimmern am Start gewesen. Fabian Schneider siegte in den Finals über 50 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling. David Michel (2006) war mit zwei Siegen der erfolgreichste SCR-Nachwuchsschwimmer.

Auf seiner Spezialstrecke, dem Freistilsprint, zog Schneider als Schnellster in die Cut-Offs ein. Der Ravensburger überstand die beiden direkt hintereinander geschwommenen Zwischenläufe gut, wie auch der Vorjahressieger Christian Huber vom VfL Sindelfingen. Jetzt kam es darauf an, wer noch am meisten Kräfte mobilisieren konnte nach den auch taktisch geschwommenen Zwischenläufen, in denen immer die zwei langsamsten Schwimmer ausgeschieden waren. Vergangenes Jahr war Schneider der erste Ravensburger in der Vereinsgeschichte gewesen, der es in dieses Finale geschafft hatte und Zweiter wurde. Dieses Jahr schrieb Schneider wieder Vereinsgeschichte. In einem packenden Rennen setzte er sich gegen Huber durch, gewann das Finale und siegte als erster SCR-Schwimmer bei diesem von der FINA akkreditierten Wettkampf über 50 Meter Freistil. Auch über 50 Meter Schmetterling war Schneider der Schnellste in den Vorläufen, im Finale wurde er ebenfalls seiner Favoritenrolle gerecht und schlug in einem engen Rennen nach 24,96 Sekunden als Erster an. Dazu gewann er noch die Silbermedaille über die doppelte Distanz. Luca Vogt vom SCR siegte über 200 Meter Schmetterling in 2:12,73 Minuten in der offenen Wertung.

David Michel siegte in seinem Jahrgang über 50 Meter Freistil in 27,65 Sekunden und über 50 Meter Schmetterling (30,18). Über 50 Meter Brust verbesserte er sich um mehr als zwei Sekunden und gewann in 37,39 Sekunden Silber. Bronze gab es für ihn über 100 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling mit persönlichen Bestzeiten. Anika Brinkmann (2002) gewann Bronze über 50 Meter Freistil und 100 Meter Rücken.