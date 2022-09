Fabian Ploneczka wird Pfarrer in den Ravensburger Ortschaften

Ravensburg-Weißenau (sz) - Die katholischen Kirchengemeinden St. Petrus und Paulus in Weißenau, St. Walburga in Gornhofen, St. Johann Baptist in Obereschach und St. Antonius von Padua in Oberzell begrüßen an diesem Sonntag, 2. Oktober, ihren neuen Pfarrer. Dekan Ekkehard Schmid führt Fabian Ploneczka im Auftrag von Bischof Gebhard Fürst in einer Eucharistiefeier um 14.30 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche Weißenau in sein Amt ein. Die Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd gestalten diesen Gottesdienst musikalisch.

Beim anschließenden Stehempfang in der Turn- und Festhalle Weißenau besteht die Möglichkeit, mit dem neuen Seelsorger ins Gespräch zu kommen. Die Feier mit Grußworten umrahmt die Musikkapelle Sternberg. Der 36-Jährige arbeitete zuletzt in der Seelsorgeeinheit Ulm Mitte/Ost, wo er seinen letzten Ausbildungsabschnitt als Vikar zum Schuljahresende abschloss.

Geboren und aufgewachsen in Augsburg, erwarb Ploneczka in Bamberg die Hochschulreife. In München studierte er Philosophie an der Hochschule der Jesuiten und parallel Katholische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. In der Münchner Zeit engagierte sich der Student unter anderem als Pfarrgemeinderat, Katechet, Lektor und Chorsänger im Pfarrverband Altschwabing, arbeitete aber auch als Aushilfs-Storemanager eines Berliner Labels, als Raumgestalter und Kochgehilfe.

Im Pastoralpraktikum in Tübingen lernte Ploneczka die Diözese Rottenburg-Stuttgart näher kennen und zog im Anschluss ins Rottenburger Priesterseminar. Nach der Zeit als Diakon in Albstadt-Tailfingen und seiner Priesterweihe 2018 in der Stuttgarter Konkathedrale kam Ploneczka als Vikar in die Weingartener Basilikagemeinde, bevor er 2020 nach Ulm wechselte. Der sportliche und kunstinteressierte Priester war die letzten Jahre schwerpunktmäßig in der Jugendarbeit, der Wallfahrtsseelsorge und der Citypastoral tätig. In der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd folgt er auf Pfarrer Gunnar Sohl, der inzwischen Pfarrer in Kißlegg ist.