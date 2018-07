Der 17-jährige Fabian Müller zeigte gleich im zweiten von sechs Vorläufen (43 qualifizierte Teilnehmer), dass er sein Ziel Endlauf erreichen möchte. Mit guten 11,03 Sekunden lief er die sechstschnellste Zeit. Als er dann im ersten Zwischenlauf "nur" 11,04 Sekunden schaffte, musste er bis zum dritten Zwischenlauf warten und bangen, um dann als Achter in den Endlauf einziehen zu können.

Nach einem Superstart lag Müller dann im Endlauf bis 70 Meter mit den Medaillenkandidaten auf gleicher Höhe, verpasste aber in einem packenden Finish in 10,96 Sekunden nur um drei Hundertstel die Bronzemedaille.

Am zweiten Tag ging Fabian Müller im 200 Meter-Lauf mit 54 Teilnehmern an den Start. Als er nach gutem Kurvenlauf als Erster auf die Zielgerade kam, beeinträchtigte ihn eine beginnende Oberschenkelverhärtung, so dass er mit 22,38 Sekunden nicht an seine Bestleistung heran kam. Als Elftschnellster aller Teilnehmer musste Fabian den B-Endlauf absagen, um nicht eine schlimmere Verletzung zu riskieren.