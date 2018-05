Fürstenwaldlauf-Anmeldung läuft

Zum 38. Mal findet am 22. Juni der Fürstenwaldlauf in Ochsenhausen statt. Der Hauptlauf ist 10,5 Kilometer (Viertelmarathon) lang, zudem sind Schüler- und Jugendläufe (800 und 1200 Meter) ausgeschrieben. Die jüngsten Nachwuchsläufer können beim Bambinilauf (300 Meter) Wettkampfluft schnuppern. Der Hauptlauf führt nach SVO-Angaben auf landschaftlich und läuferisch reizvollen Waldwegen durch den Fürstenwald, die Zeitmessung erfolgt mit Transpondern. Start und Ziel sind beim Sportstadion am Hopfengarten. Ab sofort ist die Online-Anmeldung freigeschaltet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.svochsenhausen.de in der Rubrik Leichtathletik zu finden.