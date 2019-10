Spaichingen - Leserbrief Zum bevorstehenden Kreistagsbeschluss zur drohenden Klinikschließung

„In Deutschlands Krankenhäusern ist die Aufenthaltsdauer der Patienten in den letzten zwei Jahrzehnten um die Hälfte verkürzt. Über 50 000 Stellen im Pflegebereich wurden gestrichen. Kranke Menschen werden immer häufiger vorzeitig entlassen, nur um mit einem anderen Leiden gleich wieder aufgenommen zu werden. Die Anzahl gut bezahlter Operationen nimmt stetig zu, während Abteilungen, die sich nicht rentieren, geschlossen werden, unabhängig vom Bedarf. In keinem Land der Welt sind mehr Krankenhausbetten im Besitz privater Klinikkonzerne. Das Gesundheitswesen entwickelt sich zu einer Gesundheitswirtschaft, und in keinem Wirtschaftszweig sind derzeit höhere Renditen zu erwirtschaften. Was steckt dahinter?“ - Klappentext zum Buch von Giovanni Maio.

Sehr eindringlich hat Prof. Dr. med. Giovanni Maio, Inhaber des Lehrstuhls für Medizinethik an der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, am 18.07. in der alten Turnhalle in Spaichingen vor den Folgen des Systems „Fallpauschalen“ gewarnt. Ein System, in welchem der Mensch nur mehr als Kunde bezeichnet, die Gesundheit als Ware und die medizinische Versorgung als Dienstleistung verkauft wird.

Das ganze System ist eine Fehlentwicklung – weg vom Menschen – hin zur Gesundheit als Ware. Eine fatale politische Fehlentscheidung. Alle leiden darunter. Auch die von uns direkt gewählten kommunalen Entscheidungsträger. Sie sind auf die Zuarbeit von Ämtern angewiesen, welche Vorgaben umsetzen müssen. Sie versinken in einem Dickicht an Zuständigkeiten, in welcher die Seuche Verantwortungslosigkeit grassiert. Dennoch – selbstverständlich gibt es andere Wege. Für mutlose Kommunalpolitiker habe ich kein Mitleid.

Sabine Reger, Wehingen