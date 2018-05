Für mehr Wohnraum unterm Dach

Wangen (bee) - Viele Hauseigentümer in Niederwangen-Feld können in absehbarer Zeit mehr Wohnraum in ihren Dachgeschossen schaffen. Für eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans aus dem Jahr 1976 hat der Wangener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben.

In den vergangenen Jahren seien bereits diverse Anfragen hinsichtlich Dachaufbauten eingegangen, wie Melanie Griebe vom Stadtbauamt den Räten berichtete. Wegen der vorgeschriebenen, niedrigen Dachneigung im Bebauungsplan „Feld“ (westlich des Taborwegs) sei eine Nutzung des Dachraums zu Wohnzwecken schwer möglich. Die geplante Änderung sieht nun vor, dass die Dachneigung auf 18 bis 35 Grad angepasst wird. Auch Dachaufbauten wie Gaupen sollen ab einer Neigung von 30 Grad unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Zusätzliche Stockwerke sind jedoch nicht vorgesehen. Einer solchen Änderung im Bebauungsplan stimmte der Rat einmütig zu, der Vorentwurf soll nun öffentlich ausgelegt und die Behörden am Verfahren beteiligt werden.