Für Jessica Bisceglia startet das Missen-Camp

Knigge-Kurs, Laufstegtraining und Persönlichkeitsentwicklung: Für Miss Baden-Württemberg Jessica Bisceglia (Foto: Tobias Dick) startet am Samstag das Miss-Germany-Camp. Denn bevor die Trossingerin am 15. Februar als eine der 16 Finalistinnen im Europa-Park Rust um die Krone der Miss Germany kämpft, geht es ins ägyptische Somabay. Dort werden die Missen der Bundesländer auf die Wahl und die Zeit danach vorbereitet - für diejenige, die zur Miss Germany gekürt wird, stehen nämlich zahlreiche Veranstaltungen und Termine an. Im Camp nehmen die Kandidatinnen an Workshops zu Themen wie Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung, Social Media, politische Bildung, Ernährung und Finanzen teil, dazu gibt’s Knigge-Kurse, Laufsteg-Training und jede Menge Fotoshootings.

Jessica Bisceglia aus Schura ist Ingenieurin, arbeitet derzeit als Model und verwaltet Social Media-Kanäle von Modelabels. Im Sommer wurde sie Miss Schwarzwald, im Dezember folgte dann die Wahl zur Miss Baden-Württemberg. (ls)