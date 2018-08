Im Rahmen des Isnyer Kinderferienprogramms sind im Glasperlenstudio von Gabriele Hummel acht Kinder eingeladen und acht auch angemeldet gewesen. Als bei Hummel aber zehn Kinder vor der Tür standen, war die Glasperlenkünstlerin erstaunt über das große Interesse: „Es wird ein bisschen eng in meinem Atelier, aber wir packen das irgendwie“, sagte sie.

Einige Mädchen, begleitet von ihren Müttern, klopften schon kurz vor 10 Uhr an die Tür der historischen Glasmacherwerkstadt an, weil sie diese von Vorführungen und angegliederten Museum kannten. In diesem Fall war der Glasmacher Stefan Michaelis nicht zuständig und begleitete sie einige Häuser weiter in Hummels Glasperlenstudio. Aber so viel mussten Kinder und Mütter von ihm doch schnell erfahren: Im Rahmen der Sendung über alte Handwerkszünfte strahlte der SWR am 17. August um 21 Uhr einen Film über seine Werkstatt aus. Viel sei über ihn und seine Zunft schon geschrieben, fotografiert und Filme gedreht worden, aber dieser letzte sei weitaus der Beste gewesen.

Jedes Kind sei ja sowieso ein unverwechselbares Original, wenn man dahinter noch eine künstlerisch-kreative Anlage vermuten darf, dann sei das wunderbar“, sagte Gabriele Hummel zu Beginn. Bei der Arbeit mit den Kindern um einen Tisch habe sich diese Einschätzung auch bestätigt. Jedes Kind durfte sich seine Schnur mit seiner Lieblingsfarbe aussuchen und sie mit der farbigen Glasperle kombinieren. Zuerst musste jedoch die Makramee-Flechttechnik gelernt werden. Die älteren Kinder waren erwartungsgemäß schneller als die jüngeren. Hummel hatte für alle einen guten Vorrat an Geduld gespeichert.

Auf dem Tisch lagen die verschiedensten von Gabriele Hummel selbst gefertigten, bunten Glasperlen ungefähr gleicher Größe, sodass sie gut an eine Kinderhand passen. „Für jedes künstlerische Original das ganz eigene Unikat“, so die Absicht der Glasperlenmacherin. Es war eine Freude zuzusehen, mit welchem Stolz die Mädchen ihren Müttern ihr Armband zeigten, als diese nach gut einer Stunde ins Studio kamen um ihre kleinen Künstlerinnen wieder abzuholen.

1400 bis 1800 Grad

Auf Drängen der Kinder musste Gabriele Hummel an ihrer Werkbank zeigen, wie so ein kleines Kunstwerk, die Glasperle, hergestellt wird, die tausende Jahre überleben kann und immer noch gleich schön aussieht. Mit der Flamme durch eine Art Gasbrenner wird das Glas bei einer Temperatur von 1400 bis 1800 Grad Celsius erhitzt, zum Schmelzen gebracht und um einen erhitzten Dorn zum Kügelchen gedreht. Die Farbe kann dann im weichen Zustand aufgetupft werden, die dann mit dem weichen Glas verschmilzt. Die Abkühlung müsse dann sehr langsam und stufenweise erfolgen wegen der inneren Spannungen im Glaskügelchen, erklärt Hummel.

Seit elf Jahren stelle sie alle Arten von Glasschmuck her, seit sieben Jahren in Schmidsfelden, weil hier das Glas seit Jahrhunderten zuhause sei und dieses herrschaftliche Haus grade frei gewesen war. Gerne arbeite sie mit kleinen Gruppen, mit größeren Kindern und Erwachsenen, die Glasschmuck lieben und zum Beispiel ein originelles Geschenk für einen Geburtstag oder eine Hochzeit mit ihrer Hilfe anfertigen wollen. Der Fantasie sind laut Hummel fast keine Grenzen gesetzt, man benötige neben der Ausrüstung und fachlichen Begleitung nur etwas Geduld und Ausdauer.