Für jeden gelaufenen Kilometer gibt’s zehn Euro gegen Krebs

Die Sportschützen des Ostalbkreises, hier der Schützenkreis Aalen, haben am Sonntag im Schützenhaus in Rainau-Weiler einen großen Aktionstag zugunsten des Krebsverbandes Baden-Württemberg veranstaltet.

Den ganzen Tag lang gab es für die Gäste die Gelegenheit, die verschiedensten Waffen von Spitzenschützen aus dem Ostalbkreis vorgeführt zu bekommen. Zu den Spitzenschützen zählen Kreismeister, Bezirksmeister, Deutsche Meister, und sogar ein Weltmeister war vertreten. Das ist Luis Fürst aus Niederalfingen, erst 15 Jahre alt und schon Weltmeister in der Mannschaft beim Armbrustschießen. In Weiler führte er das Luftgewehr vor. Präsentiert wurden die Kurzwaffen Luftpistole, Sportpistole, Vorderlader und Großkaliber, die Langwaffen Luftgewehr und Kleinkaliber sowie das Bogenschießen.

Schießen ausprobieren

Nach dem Vorführen bestand die Möglichkeit, selbst einmal das Schießen auszuprobieren, gegen eine geringe Gebühr und unter fachkundiger Anleitung. Alle Waffen weckten großes Interesse, vor allem aber das Bogenschießen, die Luftpistolen und Luftgewehre und bei den Kindern die Lasergewehre. Diese Waffen werden von vielen Sportschützen als die Waffen der Zukunft angesehen, da hier völlig ohne Munition geschossen wird. Sie sind die einzigen Waffen, die nach dem Waffenschutzgesetz von Kindern unter zwölf Jahren verwendet werden dürfen.

Krafft lobt Engagement

Bürgermeister Achim Krafft lobte das Engagement der Schützen in Rainau, wobei er Rainau mit zwei sehr aktiven Schützenvereinen in Buch und in Weiler als Schützenhochburg ansah. Landrat Klaus Pavel zeigte sich hocherfreut über die Idee, dass die Schützen den Krebsverband unterstützen und einen Aktionstag zugunsten nicht der eigenen Vereinskasse machen, sondern den Erlös einem wichtigen und guten Zweck spenden. Die AOK war mit einem Laufband vertreten, das auch für einen Biathlon genutzt werden konnte. Der stellvertretende Geschäftsführer der AOK, Josef Bühler, versprach für jeden gelaufenen Kilometer auf dem Laufband zehn Euro extra für den Krebsverband. (sz)