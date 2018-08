Für eine Ausbildung bei der BKK muss das „Gesamtpaket“ stimmen

Friedrichshafen - Unter dem Motto: „Wissen was geht“ haben sich am Dienstagnachmittag neun interessierte Jugendliche bei der BKK Gildemeister Seidensticker eingefunden. Dort informierten sie sich über die Krankenkasse und über Ausbildungsmöglichkeiten.

„Wissen was geht“ ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis in Kooperation mit den im Bodenseekreis ansässigen Unternehmen und Institutionen. Dabei haben Schüler in den Sommerferien die Möglichkeit, renommierte Ausbildungsbetriebe der Region näher kennenzulernen. Hintergrund der seit 2004 jährlich organisierten Ferienaktion ist es, die Jugendlichen in der Region zu halten und als Fachkräfte für die Unternehmen zu gewinnen. So erhielten die 15- bis 20-jährigen Besucher vielfältige Hintergrundinformationen über den Ausbildungsverlauf und die einzelnen Arbeitsbereiche der Krankenkasse.

Die Auszubildende Carolin Heerdt führte mit der Unterstützung von Jannike Cwojdzinski (Assistentin der Bereichsleitung Leistungen Fort-Aus und Weiterbildung) durch den Nachmittag. Nach dem ersten Informationsteil, welcher allgemeine Fakten zur BKK enthielt, aber auch ganz konkret über die Aufgaben einer Krankenkasse informierte, gab es einen Einblick in den schulischen Ablauf an der BKK-Akademie und den Verlauf einer Ausbildung bei der Krankenkasse. Anschließen hatten die Besucher bei einer Hausführung die Möglichkeit in alle Abteilungen zu schauen und den jeweiligen Sachbearbeitern Fragen zu stellen. Die Besucher waren erstaunt, in wie viele verschiedene Abteilungen eine Krankenkasse aufgeteilt ist. So hatte auch keiner von ihnen eine Abteilung für Vollstreckung und Insolvenz bei einer Krankenkasse vermutet. Genau das macht den Beruf auch so attraktiv, wie Caroline Heerdt bestätigt. „Es ist ein Beruf mit Zukunftsperspektive und ganz vielen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten und Ansprüchen“, so die Auszubildende im dritten Lehrjahr. Beim letzten Teil des Informationsnachmittages erfuhren die Schüler, dass Freundlichkeit, Teamfähigkeit, Engagement und Kontaktfreudigkeit wichtige Eigenschaften sind, um für diesen Beruf geeignet zu sein. Man sollte außerdem keine Scheu vor Paragrafen haben.

Bei der abschließenden Fragerunde interessierten sich die jungen Leute hauptsächlich für die Bewerbungsart, wie viele offene Ausbildungsplätze zu belegen sind und nach welchen Kriterien ein Auszubildender ausgewählt wird, konkret: welcher Notendurchschnitt gefordert ist? Hier konnte Jannike Cwojdzinski die Schüler beruhigen, das natürlich ein gewisses Augenmerk auf den Noten liege, aber viel wichtiger sei das „Gesamtpaket“, denn es benötige für dieses Berufsbild auch viel Empathie, Einfühlungsvermögen und gutes Auftreten.

Dass das Projekt „wissen was geht“ eine tolle Sache ist, bestätigt auch der 15-jährige Oskar aus Friedrichshafen: „Ich nutze die Gelegenheiten, die das Programm der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis mir bietet. Ich habe mir so schon die Sparkasse und das Landratsamt angesehen und mich informiert. Für etwas entschieden habe ich mich aber noch nicht.“