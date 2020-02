Für Ü40-Hallenmeisterschaft am 7. März fehlen noch Mannschaften

Beim gut besuchten Staffeltag der Senioren des Fußballbezirks Schwarzwald im Sportheim des SV Horgen ist Staffelleiter Helmut Frommer (Rottweil-Zepfenhan) einstimmig von den Vereinsvertretern für ein weiteres Jahr wiedergewählt worden.

Frommer ging zum Beginn des Staffeltages zunächst einmal auf den Spielbetrieb des letzten Jahres ein. Dabei gab es ein Novum. Das Ü32-Bezirkspokalendspiel zwischen dem FC Frittlingen und dem SV Zimmern musste, aufgrund von Neuschnee auf dem Sportgelände des FC Frittlingen, abgesagt werden. Da im abgelaufenen Jahr kein Termin mehr zu finden war, soll das Finale in diesem Frühjahr ausgetragen werden. „Mich hat es aber gefreut, dass 24 Vereine am Wettbewerb teilgenommen haben und auch in diesem Jahr wieder ähnlich viele Mannschaften gemeldet haben“, sagte Frommer.

Nach der Entlastung und der Neuwahl von Helmut Frommer zum Staffelleiter der Senioren ging es zur Besprechung des Spielbetriebs für das laufende Jahr 2020. Am 7. März soll die Ü40-Hallenmeisterschaft beim SV Sulgen ausgetragen werden. Bisher liegen jedoch erst vier Anmeldungen vor. „Wir benötigen hier noch Teilnehmer. Daher haben wir uns entschlossen, dass auch Spielgemeinschaften noch kurzfristig teilnehmen können. Zudem sind Gastspieler bei den jeweiligen Vereinen zugelassen“, hofft Helmut Frommer noch auf zusätzliche Anmeldungen. Besser sieht es hingegen bei der Ü32-Hallenmeisterschaft aus, die im Dezember 2020 in Gosheim ausgetragen wird. Hier liegen bereits sechs Anmeldungen vor. Ebenfalls Ende des Jahres soll dann in Rottweil wieder der Ü50-Bezirks-Hallencup ausgespielt werden.

Obwohl für das WFV-Ü40-Kleinfeldturnier (soll im Juni oder Juli stattfinden) noch ein Ausrichter gesucht wird, haben bereits sieben Vereine ihre Teilnahme zugesagt.

Im Mittelpunkt des Staffeltages stand dann die Auslosung des Ü32-Bezirkspokals, an dem für dieses Jahr 24 Mannschaften gemeldet haben. Die erste Runde soll im Mai ausgetragen werden.

Von einigen Vereinsvertretern ging am Schluss noch die Frage an Bezirksspielleiter Matthias Harzer, ob der Ü32-Pokalwettbewerb im DFBnet angelegt und abrufbar wäre? Harzer will sich beim württembergischen Fußballverband (WFV) erkundigen, ob dies möglich ist. Ganz am Ende wurde noch festgelegt, dass der nächste Staffeltag (2021) bei der SpVgg Bochingen stattfinden wird.