Fünf norwegische Azubis packen in Lindauer Firmen mit an

Seit acht Jahren pflegen die Lindauer Dornier GmbH und die norwegische Verdal Videregaende Skole aus Verdal einen Azubi-Austausch. Angefangen habe der Austausch mit der Entsendung von Industriemechanikern und Mechatronikern, sowie Industriekaufläuten. Im Gegenzug kamen fünf norwegische Industriemechaniker für drei Wochen und arbeiteten in verschiedenen Abteilungen in Lindau und Esseratsweiler sowie in der Ausbildungswerkstatt mit. Nach einer Pilotphase konnte die Dornier GmbH Jahr dieses Jahr das AMG Performance Center in Weissensberg gewinnen, ebenfalls eine Auszubildende für zwei Wochen im Werkstattbereich mitarbeiten zu lassen (Foto). Freizeitaktivitäten wie eine Stadtführung organisiert von Azubis, ein Fußmarsch auf den Pfänder, Klettern in der Kletterhalle oder Cartfahren schaffen den Freiraum, damit sich die hiesigen und norwegischen Auszubildenden näher kennenlernen und Integration besser vonstatten geht, wie Dornier mitteilt. Eine Fortführung des geförderten Austausches ist für September vorgesehen, Foto: Dornier GmbH