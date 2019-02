Fünf „Junge Landräte“ arbeiten innovativ zusammen

Mitarbeitergewinnung, moderne Prozesse und Digitalisierung – all das sind Herausforderungen, vor denen Kreisverwaltungen in den kommenden Jahre stehen. In diesem Kontext haben sich laut Pressemitteilung fünf Landräte aus vier Regierungsbezirken zusammengetan: Mit dabei sind Landrat Sven Hinterseh (Schwarzwald-Baar-Kreis), Landrat Martin Kistler (Waldshut), Landrat Harald Sievers (Ravensburg), Landrat Matthias Neth (Hohenlohekreis) und Landrat Richard Sigel (Rems-Murr-Kreis).

„Als Landräte stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen – gerade im Bereich der Verwaltungsmodernisierung oder beim Thema Fachkräftemangel“, sind sich die fünf Herren einig, heißt es in dem Schreiben. Sie eine die Überzeugung, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Gemeinsam kämen sie besser und effizienter ins Ziel. Im Rahmen der Kooperation der „Jungen Landräte" treffen sich die Landräte zweimal im Jahr, um sich über aktuelle Themen und gemeinsame Projekte auszutauschen. In diesem Rahmen hieß Landrat Harald Sievers seine Kollegen Richard Sigel und Sven Hinterseh zu einem Treffen im Landkreis Ravensburg willkommen. Auf der Agenda stand unter anderem der Besuch des Digitalen Zukunftszentrums Allgäu-Oberschwaben in Leutkirch. Dort konnten sie, Teile der neuartigen Technik unter Anleitung von Geschäftsführer Phil Zinser selbst zu erproben.