Weil sich die Reihen der beiden Bühler Geburtsjahrgänge 1943 und 1948 in den vergangenen Jahren schon etwas gelichtet haben, kam ihnen der Gedanke, versuchsweise einmal die fünf Schuljahrgänge 1943 bis 1948 zusammenzufassen, um in etwas größerer Runde feiern zu können. Die Idee fand offensichtlich Gefallen, denn immerhin 15 Alterskameraden und -kameradinnen in Begleitung ihrer Partner waren der Einladung von Festorganisator Karl Thanner gefolgt. Einige unter den ehemaligen Bühlern nahmen gerne eine größere Anreise in Kauf, so etwa sah man Gäste aus Freudenstadt im Schwarzwald, Bad Ems, Eichstätt und Konstanz.

Mit großer Freude konnte Karl Thanner die altersmäßig gemischte Gesellschaft begrüßen. Auch das Wetter meinte es ausgesprochen gut, strahlender Sonnenschein begleitete die Männer und Frauen bereits beim gemeinsamen Kirchgang am Sonntag. Den Besuch des Gottesdienstes in der Pfarrkirche Sankt Wendelin wertete Pfarrer Stefan Ziellenbach in seinem herzlich gehaltenen Grußwort als ein Zeichen des Dankes. Lob und Preis, Dank und Anbetung standen denn auch von Anfang an im Mittelpunkt der Heiligen Messe. Pfarrer Ziellenbach fand in seiner Ansprache die richtigen Worte, die zum Nachdenken an Kindheit und Jugendzeit anregte, aber auch die Geschichte mit weltweiten Verwirrungen und Irrungen, mit politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen, nicht ausklammerte.

Zum tiefgreifenden Thema „Kreuz“ sprach der Prediger einige Beispiele an, wie man mit dem „Kreuz“, das manchmal sehr schwer sei kann (seelisch und körperlich), umgehen sollte. Den Jahrgängern wünschte Stefan Ziellenbach, „dass Sie immer wieder den Weg finden und das Alte loslassen können. Wir sollten Ja sagen, wenn wir Ja meinen und Nein sagen, wenn wir Nein meinen. Das ist kein leichter Weg.“ Jahrgänger Max Ludwig an der Orgel und Herbert Ott vom MV „Rota“ Schwendi an der Trompete begleiteten die Gemeinde bei den dem Anlass entsprechenden Liedern aus dem Gotteslob.

Im Gedächtnis an die allzu früh gestorbenen Jahrgänger 1943 bis 1948 legte Karl Thanner beim gemeinsamen Friedhofsbesuch eine rote Rose an den Gräbern nieder. Dem obligatorischen Fototermin folgte das gemeinsame Mittagessen im Gasthaus zum Schützen in Laupheim. Noch einmal in froher Runde ließ man bei Kaffee und Kuchen die Jahrgangsfeier im ehemaligen, gefällig renovierten Schulsaal gesellig ausklingen – in der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen in der Heimat.