Nachhaltige Ideen der N!-Region FÜNF G sind laut Pressemitteilung jetzt auch online aufrufbar. Entstanden ist unter der Webadresse www.n-region-5g.de eine Informations-Webseite mit Beiträgen zu bereits umgesetzten Projekten und zukünftigen Projektideen.

Seit sich Aldingen, Deißlingen, Denkingen, Frittlingen und Wellendingen 2015 zur N!-Region FÜNF G zusammen geschlossen haben, stehe dieser Verbund für innovative Nachhaltigkeits-Projekte. Dabei entstanden Projekte wie das Mobilitätskonzept, bei dem 17 Mitfahrbänkle aufgestellt wurden, die den öffentlichen Nahverkehr ergänzen sollen. Genauso wurde das Projekt Spurwechsel aus der Taufe gehoben. Hier schufen die Gemeinden einen Elektro-Auto-Fuhrpark, der dem Nachbarschaftsverein Mikado zur Verfügung gestellt wurde, um ältere Menschen weiter mobil zu halten.

So kamen nun etliche Projekte zusammen, weitere stünden in den Startlöchern. „Daher wurde es Zeit, die Informationen rund um die N!-Region FÜNF G zu bündeln und zentral im Internet aufrufbar zu machen“, so die Mitteilung. Hierfür suchte sich die N!-Region Unterstützung bei der Manufaktur für Print und Web, „Werk 38“ in Denkingen, seit 2004 ansässig in der N!-Region. Unter der Rubrik „Helden gesucht“ gibt es die Möglichkeit, eigene Ideen für eine nachhaltige Region per Webformular einzusenden.