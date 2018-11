Fünf Fakten zu Müll im Landkreis

Von Schwäbische Zeitung

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am Freitag gegen 18.15 Uhr, maskiert und unter Vorhalt eines Messers einen Friseursalon in der Jägerstraße in Kißlegg und forderte die anwesende Inhaberin auf, ihm eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen auszuhändigen. Nach einem kurzen Handgemenge und der Drohung, das Messer gegen die Frau einzusetzen, entriss der Täter der 34-Jährigen die Geldkassette und flüchtete zu Fuß.

Der Täter wird wie folgtbeschrieben: Männlich, etwa 165-170 Zentimeter groß, dunkel gekleidet, trug eine ...