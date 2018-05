Führungsriege der Schiedsrichter bleibt

Die drei Schiedsrichtergruppen im Fußballbezirk Donau/Iller gehen mit unveränderter Führungsriege in die nächsten drei Jahre. Bei den in den vergangenen Tagen abgehalten Hauptversammlungen wurden die Obleute Alexander Paul (Illertal, seit 2012 im Amt), Roland Groner (Blautal/Lonetal, seit 2009) und Rüdiger Bergmann (Gruppe Ulm/Neu-Ulm, seit 1993) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Bergmann wird wie bisher auch weiterhin als Bezirks-Schiedsrichterobmann fungieren.