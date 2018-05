Führung: Wo der Keltenfürst Hof hielt

Bei der Geoparkführung „Wo der Keltenfürst Hof hielt“ unter Leitung von Christine Hornung, am Freitag, 25. Mai, von 18 bis 20 Uhr, sind noch Plätze frei. Treffpunkt ist der Informationspavillion am Ipf in Bopfingen.

Archäologische Ausgrabungen der letzten Jahre weisen darauf hin, dass der Ipf bei Bopfingen einer der größten, vielleicht sogar der bedeutendste keltische Fürstensitz nördlich der Alpen war. Teilnehmer brauchen für diese Wanderung der VHS Nördlingen wetterfeste Kleidung und Getränke.