OBERSTADION – Im Rahmen der Oberschwäbischen Barockwoche als Teil des Oberschwaben-Allgäu-Ferienlands zwischen Donau und Bodensee fand am Samstag die erste Führung in der Kirche St. Martinus in Oberstadion statt. Das fachkundige Publikum erfuhr vieles aus der jahrhundertelangen bewegten Geschichte der Kirche, durfte in die Grafengruft hinunter- und zu den Kirchenglocken hochsteigen und bekam eine Vorführung auf der Kirchenorgel.

Die Führung war auf eine Stunde angesetzt, doch das fachkundige Publikum brachte die Kirchenführer der Kirche St. Martinus in Oberstadion Elmar Götz und Gerhard Branz in eine derartige Hochform, dass der Stoff für drei höchst informative und zugleich spannende Stunden ausreichte. Mit hohem Unterhaltungswert, Liebe zum Detail und viel Fachwissen zeigten die Experten, welch Schätze in der Kirche verborgen sind, welch bauliche Vielfalt sie aufweist, und welche Besonderheiten den Reiz des Gotteshauses ausmachen. Dabei wurde rasch klar, dass neben Barock auch Gotik, Neugotik und Rokoko die Kirche prägen.

Rohbau vollendet

Im Rohbau vollendet wurde die Pfarrkirche St. Martin im Jahr 1473, geweiht durch Bischof Otto IV. Barockisiert wurde die Kirche 1776 durch barocke Voluntengiebel an Turm und Querschiffen. Erster Höhepunkt der Führung war der 1870 im neugotischen Stil hergestellte Hauptaltar, beauftragt von Pfarrer Johann Nepomuk Walter. Der Altar, der zwei drehbare Tafelbilder aus der Ulmer Schule um Jörg Syrlin dem Jüngeren (um 1455 bis 1521) enthält, war 1960 entfernt, und erst 1999 im Rahmen der Renovierung der Kirche wieder eingebaut worden. Oben am Altar steht Martinus, der einst mit einer Gans zu Füßen zur Reparatur gegeben und mit einem Bettler an gleicher Stelle zurückgekehrt war.

Bewundernswert das größte auf Holz gemalte „Jüngste Gericht“ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, ebenfalls aus der Ulmer Schule. Die Grafenloge verfügt über einen eigenen Hauseingang, den die sechsköpfige Grafenfamilie von Schönborn benutzt, direkt von ihrem Zuhause im Kavaliershaus kommend, dem ehemaligen gräflichen Rentamt. Sie öffnet jeweils selbständig die Glasfenster der Loge, um dem Gottesdienst beizuwohnen. Auch die Sakristei wurde geöffnet, unter anderem mit Bildern des Heiligen Wolfgang, Bischof zu Regensburg, und den Schränken mit den Ministrantenkleidern, 59 Ministranten waren es zu besten Zeiten.

Seitenschiffe werden ergänzt

Rund 100 Jahre nach dem Bau der Kirche wurde das linke Seitenschiff ergänzt, weitere rund 100 Jahre später aus Symmetriegründen das rechte Seitenschiff. Die Kanzel im Rokoko-Stil ist aus Holz geschnitzt. Von den zehn Seitenaltären sind sechs gotisch, nur vier barock. Die Führung gewährte Zugang zu den jeweiligen Bildern und Figuren, wobei nicht alle Künstler ihre Werke signiert haben und bei Restaurationen Künstlerinformationen verloren gegangen sind. Beim ältesten Seitenaltar von 1458 sieht man unter anderem Martinus‘ Mantelteilung. Eines der bemerkenswertesten Altargemälde zeigt die Heilige Ottilie, die um 660 blind geboren wurde, der Legende nach durch die Taufe im Alter von zwölf Jahren das Augenlicht erlangte und später Äbtissin und Schutzpatronin des Augenlichts wurde.

Der bekannteste Pfarrer zu Oberstadion war Christoph von Schmid (15. August 1768 bis 3. September 1854), der Komponist von „Ihr Kinderlein, kommet“. 1816 bis 1827 waren seine Pfarrjahre in Oberstadion. In der Gruft werden die Grafen von Schönborn beigesetzt, zuletzt wurde 1999 der Sarg von Inge Gräfin von Schönborn in die Wand eingelassen.

Gerhard Branz an der Orgel

Als Gerhard Branz die Orgel spielte, konnte er den begeisterten Gästen auch die Funktion des Instruments erläutern. Elmar Götz ließ die mit 50 Zentnern größte der sieben Glocken erklingen, und brachte dabei den Boden des Kirchturms zum Vibrieren, der 1808 bei einem vom Gasthaus Adler übergreifenden Feuer zerstört und erst 1846 wieder fertiggestellt wurde. Gut sehen konnte man da oben, wie seinerzeit die Kirche vor dem Brand gerettet wurde durch rasches Zumauern aller Übergänge vom Turm in die Kirche.

Die Führung wird am Samstag, 18. August, und Sonntag, 19. August, jeweils um 14 Uhr, wiederholt. Anmeldung beim Rathaus Oberstadion unter Telefon 07357/92 140.