Die Tourist-Information Ellwangen bietet im Rahmen der Sommerführungen am Samstag, 19. Mai, eine Stadtführung an. Zu den Winkeln, Gassen und historischen Gebäuden der Innenstadt führt Uschi Ladenburger. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Portal der Basilika. Die Gebühr beträgt 4 Euro.