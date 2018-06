Füchse sorgen früh für klare Verhältnisse

Im dritten Spiel die dritte deutliche Niederlage plus die Rote Laterne der Liga ist die Bilanz des HBW Balingen-Weilstetten nach der auch in der Höhe verdienten 33:25 (12:19)-Pleite gegen die Füchse Berlin. Ähnlich wie im ersten Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen und auch am vergangenen Sonntag in Magdeburg, war die Partie bereits frühzeitig entschieden. Nach nur zehn Minuten lagen die Hausherren mit 2:7 im Rückstand und die HBW-Fans mussten erschrocken mit ansehen, dass mit der Abwehr das einstige Prunkstück überhaupt nicht vorhanden war.

Mit Ballgewinnen in der Abwehr und schnellen Gegenstößen über die erste, zweite und dritte Welle wollte Trainer Dr. Rolf Brack das Spiel gegen den Favoriten aus der Bundeshauptstadt so lange wie möglich offen halten. Statt dies in die Tat umzusetzen, ließ der HBW die Füchse schalten und walten und der polnische Spielmacher Jaszka konnte sein Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene setzen. HBW-Keeper Matthias Puhle musste einem geradezu leidtun, wie ihm von den Berlinern die Kugel ein ums andere Mal in die Maschen geknallt wurde..

Beim Stande von 1:4 schickte Brack bereits Felix König als siebten Feldspieler anstelle von Torhüter Matze Puhle auf die Platte. Der ließ sich aber zu schnell in die Wurffalle der abgezockten Füchse-Abwehr locken und Silvio Heinevetter konnte in aller Seelenruhe den Ball über das gesamte Spielfeld hinweg in die Balinger Maschen setzen. In der Folge passte das Spiel mit dem siebten Feldspieler dann besser und die Schwaben schienen in die Partie zu finden. Beim Stande von 7:11 schickten die beiden Unparteiischen allerdings Frank Ettwein für zwei Minuten vom Feld und zogen sich den Unmut der Zuschauer zu. Der HBW steckte die Fehlentscheidung allerdings weg und Martin Strobel erzielte mit einer feinen Einzelleistung das 8:12 in Unterzahl.

Auch die nächsten zwei Entscheidungen der beiden Unparteiischen waren umstritten. Erst bekamen die Füchse einen Strafwurf zugesprochen und im folgenden Gegenzug erkannten die Schiris bei Felix König in einer vergleichbaren Aktion auf Stürmerfoul. Jetzt kochte zwar die SparkassenArena aber die Hausherren wirkten durch die Entscheidungen sichtlich verunsichert. Ruckzuck hatten sich die Füchse mit schnellen Treffern wieder auf 9:15 abgesetzt und bei 12:19 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Der Beginn der zweiten Hälfte glich dem der ersten. Die Schwaben waren mit ihren Gedanken noch in der Pause, da hatten die Berliner schon wieder Mal zugeschlagen und nach nur zweieinhalb Minuten drohte bereits der erste Zehn-Tore-Rückstand. Den konnten die Schwaben zunächst verhindern, aber näher als bis auf sieben Treffer konnten sie nicht mehr verkürzen. In der Schlussphase brachte Brack dann ach noch die beiden Youngster Jannik Hausmann und Fabian Wiederstein aus dem Balinger Perspektivkader und beide danken es ihm mit drei tollen Toren.

HBW Balingen-Weilstetten: Puhle, Katsigiannis - Böhm (2), König, Wiederstein (1), Hausmann (2), Ettwein (1), Theuerkauf (7/2), Wessig, Strobel (6,) Häfner (4), Weber, Billek (2)

Füchse Berlin: Heinevetter (2), Petr Stochl – Löffler, Wiede (3), Thümmler, Spoljaric (1), Fernandez, Zachrisson (5), Jaszka (4), Horak (2), Igropulo (4), Nielsen (3), Christophersen (2), Fredrik Raaha Petersen (7/4)