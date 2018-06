Füchse erkunden Bregenzer Wald

Die Füchse fahren am Dienstag, 15. Juli (nicht Donnerstag, 17. Juli, wie gestern gemeldet) gemeinsam in die Bergwelt des Bregenzer Waldes mit vielen wunderschönen Ausblicken. In Au ist das Mittag-essen bestellt, danach geht es hoch hinaus über Damüls, das Faschina-Joch und durch das Große Walsertal über Rankwiel nach Maria-Bildstein, einem Wallfahrtsort oberhalb des Rheintales. Nach der Kaffeepause im Ochsen führt Pfarrer Burtscher durch die Barockkirche. Das Abendessen wird im Gasthaus Schöne in Tettnang eingenommen. Der Bus ist ausgebucht. Falls jemand nicht kann, bitte bei Rosina Lutz unter Tel. 07572/8321 absagen, da eine Warteliste vorhanden ist. Abfahrtszeiten: 8.30 Uhr Scheer, Donaubrücke; 8.40 Uhr Ennetach, Adler und Knaus; 8.45 Uhr Viehmarktplatz; 9 Uhr Friedhof Parkplatz.