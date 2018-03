Förderverein Ruine Hornstein legt sei Jahresprogramm vor

Der Förderverein Ruine Hornstein hat sein Jahresprogramm vorgelegt. Die Mitgliederversammlung fand Anfang März statt, und nun geht es los. Ein Höhepunkt ist wie in jedem Jahr das Burgfest zum Monatswechsel Juni/ Juli. „Wir haben das Programm in diesem Jahr etwas abgespeckt“, sagt Simone Napierala, Vorstandsmitglied des Fördervereins.

Es gebe etliche Dinge im Hintergrund, die man im Verein aufarbeiten müsse, und deshalb werde man vorübergehend kürzer treten. „Aber die traditionellen Veranstaltungen finden natürlich auf jeden Fall statt“, sagt sie.

Einen Höhepunkt gibt es schon Ende April. Der Flohmarkt findet am Sonntag, 22. April, von 10 bis 17 Uhr im Innenhof der Burg statt. Das historische Gemäuer bietet ja den idealen Rahmen für einen Flohmarkt, bei dem man Altes, Seltenes und Liebenswertes entdecken kann. Mitmachen kann nach Anmeldung jedermann. Der Eintritt ist frei. Parallel zum Flohmarkt findet im Turmzimmer eine Kunstausstellung statt.

Am Sonntag, 6. Mai, gibt es dann eine Maiandacht und die Eröffnung des Sonntagskaffees. Die Andacht findet um 14 Uhr in der ehemaligen Schlosskapelle statt, einem barocken Kleinod, das im Originalzustand erhalten ist. Den Sonntagskaffee mit selbstgemachtem Kuchen bietet der Förderverein bis einschließlich September an jedem veranstaltungsfreien Sonntag ab 14 Uhr an. Am Samstag, 30. Juni (ab 18 Uhr) und am Sonntag, 1. Juli, lädt dann die Freiwillige Feuerwehr zum traditionellen Burgfest ein.

An „Maria Würzweih“ am 12. August werden auf der Ruine von 14 bis 17 Uhr Heilkräuter zu Weihbuscheln gebunden. Aus heimischen Kräutern können die Teilnehmer Tinkturen ansetzen, und am Ende gibt es einen Kräutertee. Zu dieser Veranstaltung muss man sich anmelden. Teilnehmer sollten gutes Schuhwerk und eine Gartenschere mitbringen. Die Teilnahme kostet sechs Euro inklusive Material. Zeitgleich findet der Sonntagskaffee statt.

Die Hornsteiner Puppenbühne spielt am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr ein neues Puppenstück. Wie es heißt, bleibt vorerst noch ein Geheimnis, aber einige Wochen vorher wird das Geheimnis auf der Homepage des Vereins und in der örtlichen Presse gelüftet. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet, der Eintritt kostet 3,50 Euro. Auch an diesem Nachmittag ist Sonntagskaffee.

Gruselig geht es dann am Freitag, 12. Oktober, von 17 bis 20 Uhr zu, denn dann erobern die Rübengeister die Burgruine. Aus Rüben werden schreckliche Gesichter geschnitten, und dazu gibt es Spukgeschichten. Beim anschließenden Gespensterumzug wird die Umgebung in Angst und Schrecken versetzt. Die Kinder sollten ein Vesper und Getränk mitbringen. Die Veranstaltung ist ab 6 Jahren geeignet, die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro inklusive Material.

Nach einer Pause im November steht im Dezember das Weihnachtsfest im Mittelpunkt. Während der Adventszeit ist in der ehemaligen Schlosskapelle jeweils sonn- und feiertags die Weihnachtskrippe zu sehen. Am 8. und 9. Dezember findet zum 13. Mal der romantische Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Anbietern statt. Der Eintritt ist frei.

Die Pfadfinderschaft der DPSG Sigmaringen gestaltet an Heiligabend um 24 Uhr den Mitternachtsgottesdienst. Kerzenschein, Lagerfeuer und Fackeln erleuchten die Burgruine. Die Besucher sollten Taschenlampen und Tassen mitbringen.