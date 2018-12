Die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus und der Förderverein- „ Stetten-Begegnungen im Dorf“ laden am Samstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr zu einem Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche St. Nikolaus in Mühlheim-Stetten ein. Unter der Leitung des Tuttlinger Posaunisten Matthias Schneider musiziert ein insgesamt siebenköpfiges gemischtes Blechbläserensemble.

Zur Aufführung kommt Bläsermusik zur Advents- und Weihnachtszeit aus der Renaissance, Barock, Romantik, Film und Pop. Außerdem werden auch beliebte traditionelle adventliche und weihnachtliche „Klassiker“ im abwechslungsreichen Programm vertreten sein.

Die beteiligten Musiker stammen aus dem Landkreis Tuttlingen. Am 22.Dezember in Stetten a.d.D musizieren Johannes Elsäßer, Manuel Hellmann, Andreas Pfitscher und Jonas Schneider (jeweils Trompete/Flügelhorn), Fabian Zepf (Tuba), Peter Roth (Euphonium) und Matthias Schneider (Posaune/Euphonium).