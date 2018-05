Förderverein Feldkapelle ist führungslos

Der Förderverein Feldkapelle Ingstetten hat keinen Vorsitzenden mehr. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung, bei der auch Wahlen anstanden. Peter Schubauer trat nicht erneut an. Nun liegt es an Josef Heuschmid, zweiter Vorsitzender, den Verein zu führen und einen neuen Vorsitzenden zu finden. Der restliche Vorstand wurde für die kommenden vier Jahre bestätigt.

Im Clubraum der Heinrich-Bebel-Halle begrüßt der Vorsitzende Peter Schubauer die sechs Ausschussmitglieder und anwesende Vereinsmitglieder sowie Gäste. Er berichtete von einer neu angebrachten Hinweistafel zur Feldkapelle an der in der Advents- und Weihnachtszeit auch noch ein Hinweis zur Weihnachtskrippe hängt. Bei Josef Heuschmid bedankte er sich für den Aufbau der großen Weihnachtskrippe, die den gesamten Altarraum einnimmt. Den großen Christbaum spendete Walter Rommel und für die weithin sichtbare Beleuchtung lieferte Manfred Dorm den Strom kostenlos. Dafür bedankte sich der Vorsitzende ebenso, wie für den Blumenschmuck durch das ganze Jahr, für den seine Frau Irmina Schubauer sorgt.

Von einer sehr gut besuchten Infoveranstaltung im März zum Entstehen der Feldkapelle, berichtete Schriftführer Alfons Blankenhorn. Diese sehr interessant dargestellte Geschichte, hinterlegt mit vielen Bildern, war in einen Vortrag von Josef Gaus eingebunden. Die Resonanz war, dass spontan weitere Mitglieder in den Verein aufgenommen werden konnten.

„Georg Storr und Maria geb. Bloching“ steht auf einer Tafel an einem Bildstock an der Straße in Richtung Münsingen. Dieses Denkmal ist in die Jahre gekommen und sieht entsprechend verwittert und beschädigt aus. Als nächste Aufgabe will der Verein sich um eine Restaurierung kümmern.

Josef Gaus berichtete von einem soliden Kassenstand, der, bedingt durch den Farbenkauf für die Kapelle, um 41 Euro abgenommen hat. Er erholte sich aber wieder um 495 Euro. Der Verein hat derzeit 58 Mitglieder. Von einer tadellos geführten Kasse berichtet der Prüfer Hans-Theo Unmuth. Rudi Schwartz konnte dann eine einstimmige Entlastung an den Vorstand weitergeben.

Josef Gaus war schon länger der Meinung, dass der Verein einen passenderen Namen haben sollte. Dieser wurde jetzt in der Versammlung einstimmig beschlossen: Förderverein Feldkapelle Ingstetten 1988.