Förderprojekt emma bekommt vier neue Autos für den Bodenseekreis

Mit vier neuen Autos ist das T-City-Projekt emma (E-mobil mit Anschluss) einen Schritt weitergekommen. So bewerten zumindest der Projektleiter Stefan Söchtig und der Vertreter des Landratsamtes, Peter Neisecke, die vier neuen Nissan Leaf.

Bernd Ivacic, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses hat den Vertretern des Projektes und der teilnehmenden Kommunen die Schlüssel für die Fahrzeuge übergeben. Die Flotte des emma-Projektes, das als T-City-Projekt die Ergänzung des Öffentlichen Personennahverkehrs durch die Einbindung von Elektroautos zum Ziel hat, ist dadurch von vier auf acht Fahrzeuge erweitert. In Kürze sollen weitere Fahrzeuge kommen, mit denen das bereits angesprochene Verkehrsprojekt zwischen der Zeppelin Universität am Seemooser Horn und dem Fallenbrunnen aufgebaut werden soll. Insgesamt sind 30 Fahrzeuge im Bodenseekreis geplant. Von den 40 Ladesäulen, die es geben soll, sind erst 14 errichtet, weitere sollen im Herbst folgen. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium mit 3,6 Millionen Euro gefördert.

Projektleiter Stefan Söchtig freut sich vor allem darüber, dass erstmals ein hiesiger Händler eingebunden werden konnte und man nicht allein auf die von der Bahn ins Spiel gebrachten Fahrzeuge abhängig war. Mit anderen Häfler Autohändlern – unter anderem mit Alexander Sehner, Renault – sei man ebenfalls im Gespräch. Eingesetzt werden die vier neuen Fahrzeuge beim Landratsamt, in Salem und in Meckenbeuren. Weitere Fahrzeuge sind für die Strecke Eriskirch-Tettnang und im Deggenhauser Tal geplant.

In Meckenbeuren hat sich Ende Juni der Verein BürgerMobil gegründet hat und das Ehrenamt über eine fest installierte Fahrstrecke in das Projekt eingebunden. Die Gemeinde unterstützt das Projekt, weil dadurch laut Bürgermeister Andreas Schmid der Bahnhof viel besser mit den vier Ortsteilen verbunden werden könne. Der Verein wird Fahrer in zwei Schichten haben, die feste Strecken fahren und die Fahrzeuge wie einen Bürgerbus einsetzen.

Mehrere Projekte

In Salem wird das Fahrzeug hingegen als Car-Sharing Modell eingesetzt werden und dient zudem als Dienstfahrzeug der Verwaltung. In beiden Fällen sind die Gemeinden und Bürger aufgefordert, durch Eigeninitiative das Projekt selbst in die Hand zu nehmen. Eine Aufgabe, die sich laut Stefan Söchtig zunehmend stellen wird, da der Öffentliche Personennahverkehr gerade in dünn besiedelten Bereichen eher zurückgehen denn verbessert werde. Für Andreas Schmid haben die beiden Projekte auch Vorbild-Charakter. „Das Thema kann sich nur entwickeln wenn wir es in die Hand nehmen. Die Kommunen müssen Vorbilder werden“, sagt er. Der Verkehrsverbund bodo wird die Fahrzeuge im Deggenhauser Tal einbinden. Weitere Fahrzeuge sollen später ähnlich wie Linienbusse eingesetzt werden, sie haben laut Stefan Söchtig den Vorteil, viel dichter in die Siedlungsgebiete hineinfahren zu können.