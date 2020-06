Aufgrund der Corona-Krise sind viele Sportvereinen im Bodenseekreis vor besondere Herausforderungen gestellt worden. Umso erfreulicher, so der Sportkreis, dass die Arge Bodenseekreis die Anträge auf Landkreis-Fördergelder in Höhe von 43 300 Euro jetzt bewilligt hat. „Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig die Zuschüsse für die Arbeit der 216 Sportvereine im Württembergischen Landessportbund (WLSB) und Badischen Sportbund (BSB) sind“, sagt Eveline Leber, Präsidentin des Sportkreises Bodensee und zudem Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Turn- und Sportvereine Bodenseekreis, kurz Arge. Die Fördermittel in Höhe von 43 300 Euro können für Jugendarbeit oder spezielle Jugendprojekte in den Vereinen beantragt werden.

47 förderfähige Anträge, drei mehr als für 2018, sind auf der Online-Plattform der Arge eingegangen. Mit der Auszahlung der Fördergelder rechnet Franz Kiechle, der für die Finanzen zuständig ist, im Juli. „Sobald der Landkreis die Mittel überwiesen hat, reichen wir sie an die Sportvereine weiter.“