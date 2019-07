„Extrem hart“: So sehr leidete Pirmin Eisenbart auf der zweiten Transalp-Etappe

Heute hat es mich richtig erwischt. Die zweite Etappe war extrem hart. 55,5 Kilometer von Brixen nach St. Vigil und mehr als 2400 Höhenmeter Anstieg – und meine Beine haben einfach nicht so gedreht, wie ich mir das gewünscht habe. Im Ziel war ich so fertig, dass ich mich erst einmal hinlegen musste und ein Nickerchen machte. Dass ich es überhaupt ins Ziel geschafft habe, habe ich meinem Partner Andi (Andreas Kleiber aus Lindenberg, d. Red.) zu verdanken. Er hat mich gezogen. Gleich zu Beginn gab es einen ultralangen Anstieg. Das liegt mir einfach nicht und ich bin ein wenig eingebrochen. Andi blieb nichts anderes übrig, als auf mich zu warten. Dann habe ich mich aber wieder gefangen. In den Abfahrten machten wir wieder Boden gut und auf den Geraden konnte ich mich im Windschatten von Andi wieder einigermaßen erholen. Dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Ohne ihn wäre das heute ganz übel ausgegangen.

Da hat man aber auch gesehen, was Erfahrung ausmacht. Andi ist zum sechsten Mal bei der Transalp dabei und kann sich die Strecken einfach besser einteilen als ich Neuling. Ich hoffe zwar nicht, dass ich mich in den nächsten Tagen mal revanchieren muss, aber wenn, dann will ich da sein. Wenigstens hatten wir dieses Mal keine Panne und am Ende sind wir mit dem Ergebnis sogar einigermaßen zufrieden. Platz zehn in der Tageswertung und in der Gesamtwertung auch nur einen Rang verloren. Da stehen wir jetzt auf Platz acht. Jetzt gilt es, uns gut zu erholen, denn auch die dritte Etappe wird wieder extrem hart. Fast 100 Kilometer lang, viel Schotter und Waldwege und es soll auch noch ziemlich heiß werden. Da ist es wichtig, dass ich vor dem Start gut frühstücke. Auch wenn mir das um 5 Uhr morgens schwerfällt, muss da ziemlich viel rein. Denn noch so einen Tag wie heute möchte ich nicht erleben.