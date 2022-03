Externe Gutachter äußern sich erstmals zu OSK-Kliniken im Kreis Ravensburg

Erstmals wird sich die im Dezember beauftragte Unternehmensberatung BAB zur Situation der Krankenhäuser der Oberschwabenklinik (OSK) im Kreistag äußern. Bei der Sitzung am Donnerstag, 24. März, geht es laut Tagesordnung um einen Zwischenbericht der Analysephase.

Die Sitzung in der Turn- und Festhalle in Schlier-Wetzisreute beginnt um 14.30 Uhr. Der „Zukunftsprogramm Gesundheitsregion Oberschwaben“ genannte Tagesordnungspunkt zu den Krankenhäusern steht nach Regularien gleich zu Beginn an. Als Rednerin kündigt das Landratsamt BAB-Gesellschafterin Meike Thun an.

Bei der Kreistagssitzung am Donnerstag geht es auch um die Zukunft des Krankenhauses in Bad Waldsee. (Foto: Archiv: Wolfgang Heyer)

Zur Erinnerung: Seit Monaten steht die künftige Struktur der OSK in der Diskussion. Angesichts hoher zu erwartender Defizite ist es Ziel, Doppelstrukturen abzubauen. So könnte in Wangen eine Spezialklinik mit dem Schwerpunkt Orthopädie anstelle des bisherigen Grund- und Regelversorgers Westallgäu-Klinikum entstehen. Den OSK-Standort in Bad Waldsee hatte Sozialminister Manfred Lucha Ende vergangenen Jahres gänzlich in Frage gestellt.

Zuletzt tagten zur Zukunft der Krankenhäuser mehrere Fokusrunden unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Diese sprachen sich darin mehrheitlich für den Erhalt einer wohnortnahen medizinischen Versorgung aus. Zudem hatten sich im Raum Wangen und in Bad Waldsee Bürgerinitiativen gegründet. Zum Erhalt beider Krankenhäuser in der aktuellen Struktur wurden (Online-)Petitionen ins Leben gerufen. Stand Dienstag gab es knapp 18 000 Unterschriften für das Wangener Krankenhaus und rund 9000 für den Standort in Bad Waldsee.

Bei der Kreistagssitzung ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, auch am Sitzplatz.